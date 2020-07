Dans les colonnes du site serbe Sportklub, Janko Tipsarevic donne sa version des faits concernant l’Adria Tour. Il explique que cet événement est venu trop tôt mais que son ami Novak Djokovic n’était pas coupable.

Il prend aussi sa défense en livrant une nouvelle analyse selon laquelle son pays serait de toute façon victime des médias et plus particulièrement des médias anglo-saxons : « Novak est critiqué de manière malhonnête, mais ce n’est pas nouveau pour lui. Nous venons d’un pays qui a été horriblement représenté dans les médias occidentaux dans le passé. Je ne pense pas que d’autres superstars des pays occidentaux seraient aussi critiquées dans les médias que Novak. Ce n’est pas le cas partout – Novak est adoré en Chine, en Russie, en Italie… Cependant, ce n’est pas le cas dans les médias anglo-saxons. Si vous regardez les finales de l’US Open ou de Wimbledon et évaluez comment le public a réagit face à Novak, c’est juste dégoûtant. »