Nous sommes en avril 2009 et Roger Federer n’a plus d’entraîneur. Nous consacrons donc notre numéro 12 avec le Suisse en Une et la question suivante : Tous coachs ?

Dans ce dossier, nous avons la chance de pouvoir nous entretenir avec Toni Nadal qui donnait à l’époque peu d’interviews. Le coach historique de Rafael Nadal nous livrait donc avec beaucoup de franchise son avis sur l’idée même du coaching. Un entretien qui se relit donc son intégralité avec beaucoup de facilités, il n’a pas pris une ride.

La question

En tant que coach de Rafa, comment décrirais-tu votre relation ?

Notre relation n’est pas comme celle des autres coachs avec leurs joueurs. On n’a pas une relation typique car on est parents. J’ai une vision de la vie particulière et c’est cette vision que j’ai essayé de lui montrer et de lui faire comprendre. Bien sur, des fois on a été d’accord et des fois non mais c’est évident que l’on a pas une relation normale en tant qu’entraîneur et joueur. Je suis intervenu dans la vie professionnelle et personnelle de Rafael d’une façon différente de celle des autres coachs avec leurs sportifs.

La question bonus

Peut-on parler des principes que tu as transmis à ton neveu ou pas ?

En fait, je lui ai enseigné à comprendre le jeu. Ensuite je lui ai marqué un chemin des objectifs à court et à long terme. Si on joue le tennis pour gagner les championnats des Iles Baléares, ce n’est pas pareil que si on joue au tennis pour devenir le numéro 1 du tennis mondial. C’est ce que j’ai toujours voulu lui faire comprendre.

La question supra bonus

Toni, pourrait-on dire que tu es quelqu’un de spirituel qui a peut-être une force d’inspiration extraordinaire ?

La seule chose qui m’a inspiré dans ma vie est de faire du bon travail. Premièrement, il faut comprendre et savoir ce qu’on veut faire : comprendre le jeu. A partir de ce moment-là, le deuxième point est de trouver ce qui peut nous amener à comprendre ce jeu. Dans ce cas, on parle de tennis, mais on pourrait tout autant extrapoler cette approche à toutes les autres activités. Moi, en tant qu’entraîneur-professeur, ce qui m’intéresse est de faire comprendre le jeu à Rafael.