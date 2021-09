L’ancien coach de Rafael Nadal s’est exprimé dans sa chro­nique écrite pour le quoti­dien El Pais au sujet des consé­quences de la défaite un peu surprise du Serbe.

Si certains spécia­listes parlent de la fin du Big 3, lui, pense au contraire que la défaite de Novak est une « bonne nouvelle » pour Roger et Rafa car cela signifie que la course au GOAT existe toujours.

« Djokovic savait qu’il affron­tait le match le plus crucial de sa vie, la rencontre qui devait déter­miner le débat dont on a tant parlé dans le domaine du tennis : qui est le meilleur joueur de l’his­toire de notre sport » a expliqué Toni avant de préciser.

« Il est certain que cette défaite sera doulou­reuse pour le Serbe mais il se relè­vera. Et les trois vont conti­nuer à donner des raisons à leurs millions de follo­wers, toujours en haleine, de les suivre et de les soutenir encore un moment.

Selon Toni, on l’a compris le Big3 a encore un peu d’avenir.