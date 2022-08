Toujours blessé, Nadal déclare forfait pour Montréal

Alors qu’il avait initia­le­ment prévu de revenir à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Montréal (du 8 au 14 août) après sa bles­sure aux abdo­mi­naux contractée à Wimbledon, Rafael Nadal, pas suffi­sam­ment remis, ne sera fina­le­ment pas présent au Québec.

L’Espagnol a annoncé la nouvelle et expliqué sa déci­sion dans un commu­niqué envoyé aux médias. « Depuis les vacances et mon retour à l’en­traî­ne­ment, tout s’est bien passé ces dernières semaines en termes d’en­traî­ne­ment et de prépa­ra­tion. Il y a quatre jours, j’ai égale­ment commencé à entraîner le service et hier, après la séance d’en­traî­ne­ment, j’ai ressenti une petite gêne qui était encore présente aujourd’hui. Nous avons décidé de ne pas nous rendre à Montréal et de pour­suivre l’en­traî­ne­ment sans forcer. Je remercie sincè­re­ment le direc­teur du tournoi, Eugène, et toute son équipe, pour la compré­hen­sion et le soutien dont ils ont toujours fait preuve à mon égard, et aujourd’hui n’a pas fait exception. »