Invité en remplacement de Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de saison, Stefanos Tsitsipas va participer à l’exhibition en Arabie Saoudite, « 6 Kings Slam », aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz.
Et face aux cadors circuit, l’actuel 24e joueur mondial n’a pas caché ses ambitions ni son immense motivation dans des propos relayés par le média grec Tennis24.
« Je trouve incroyable que nous puissions jouer dans un tel tournoi. L’enjeu est de taille. Ce ne sont évidemment pas des joueurs lambda qui participent ici. Ce sont les meilleurs au monde, la crème de la crème du tennis. Certaines des choses qui me motivent sont l’honneur. L’honneur de ce que je représente en tant que joueur de tennis, de qui je suis en tant que joueur. Évidemment, le prix est important, et je veux vraiment être le ‘roi’ et remporter le titre. La troisième motivation est la rivalité qui s’installe entre nous, les joueurs. Je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de les affronter cette année. J’ai souvent joué contre la plupart des joueurs qui ont participé cette semaine. »
Pour rappel, chaque joueur touchera 1,5 million de dollars rien que pour sa participation, tandis que le vainqueur repartira avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 15:10