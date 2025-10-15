Invité en rempla­ce­ment de Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de saison, Stefanos Tsitsipas va parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite, « 6 Kings Slam », aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz.

Et face aux cadors circuit, l’ac­tuel 24e joueur mondial n’a pas caché ses ambi­tions ni son immense moti­va­tion dans des propos relayés par le média grec Tennis24.

« Je trouve incroyable que nous puis­sions jouer dans un tel tournoi. L’enjeu est de taille. Ce ne sont évidem­ment pas des joueurs lambda qui parti­cipent ici. Ce sont les meilleurs au monde, la crème de la crème du tennis. Certaines des choses qui me motivent sont l’hon­neur. L’honneur de ce que je repré­sente en tant que joueur de tennis, de qui je suis en tant que joueur. Évidemment, le prix est impor­tant, et je veux vrai­ment être le ‘roi’ et remporter le titre. La troi­sième moti­va­tion est la riva­lité qui s’ins­talle entre nous, les joueurs. Je n’ai pas eu beau­coup d’oc­ca­sions de les affronter cette année. J’ai souvent joué contre la plupart des joueurs qui ont parti­cipé cette semaine. »

Pour rappel, chaque joueur touchera 1,5 million de dollars rien que pour sa parti­ci­pa­tion, tandis que le vain­queur repar­tira avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça.