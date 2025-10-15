De passage à Majorque, où elle a endossé le rôle d’am­bas­sa­drice d’hon­neur du WTA 125, Gabriela Sabatini a exprimé un regret pour son compa­triote Juan Martin Del Potro, ancien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2019.

🗣️ “Si las lesiones lo respe­taban, Del Potro hubiera sido número uno del mundo a pesar de la presencia del Big Three”.



« Je pense que si Juan Martín n’avait pas été victime de tant de bles­sures, il aurait atteint la première place du clas­se­ment mondial, malgré la présence de Federer, Nadal et Djokovic », a déclaré l’Argentine, qui a elle triomphé en 1990 à New York.