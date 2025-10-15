De passage à Majorque, où elle a endossé le rôle d’ambassadrice d’honneur du WTA 125, Gabriela Sabatini a exprimé un regret pour son compatriote Juan Martin Del Potro, ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l’US Open 2019.
🗣️ “Si las lesiones lo respetaban, Del Potro hubiera sido número uno del mundo a pesar de la presencia del Big Three”.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 14, 2025
Gabriela Sabatini pic.twitter.com/43whNSVTGu
« Je pense que si Juan Martín n’avait pas été victime de tant de blessures, il aurait atteint la première place du classement mondial, malgré la présence de Federer, Nadal et Djokovic », a déclaré l’Argentine, qui a elle triomphé en 1990 à New York.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 15:43