Gabriela Sabatini : « Même avec Federer, Nadal et Djokovic, je pense que Del Potro aurait été numéro 1 mondial s’il n’avait pas été victime de tant de blessures »

Par Baptiste Mulatier

De passage à Majorque, où elle a endossé le rôle d’am­bas­sa­drice d’hon­neur du WTA 125, Gabriela Sabatini a exprimé un regret pour son compa­triote Juan Martin Del Potro, ancien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2019. 

« Je pense que si Juan Martín n’avait pas été victime de tant de bles­sures, il aurait atteint la première place du clas­se­ment mondial, malgré la présence de Federer, Nadal et Djokovic », a déclaré l’Argentine, qui a elle triomphé en 1990 à New York. 

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 15:43

