Le Français Corentin Moutet continue sa très bonne saison.

Il s’est exprimé dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire (7−5, 6–3) contre le local Alexander Shevchenko (91e mondial), syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.

« C’est dur au début parce que je faisais pas vrai­ment grand‐chose de mal, c’est lui qui jouait très très bien, très agressif, il ratait peu, il servait bien, raconte Moutet. Il m’a pris un peu à la gorge au début et il fallait être patient, conti­nuer à tenir mon jeu pour essayer de le faire baisser, parce que c’est quand même dur de jouer tout un match comme il l’a fait. Mais je sais que c’est un très grand joueur, surtout sur dur indoor, il peut jouer très rapi­de­ment. J’ai réussi à rester présent dans la tête et attendre mon moment. Pour ça il ne faut pas faiblir, il faut attendre l’oc­ca­sion et la saisir, et j’ai eu la tête froide pour le faire. J’ai bien fait mon travail, je suis content. »

Pour tenter de rejoindre le dernier carré, le 41e joueur mondial affron­tera Jan‐Lennard Struff ou Karen Khachanov.