Lors d’une interview accordée à l’AFP, la légende Andre Agassi a encensé son jeune compatriote Learner Tien, 38e mondial à 19 ans et tombeur de 5 joueurs du top 10 cette saison (Medvedev, Zverev, Shelton, Rublev et Musetti) !
“He has learned the game phenomenally well. He is incredibly gifted, not just with his game, but with his mind.
He has to overcome certain physical limitations versus other guys, as far as size and strength (goes), but he’s still so young.”
« Il a appris le jeu de manière phénoménale. Il est incroyablement doué, non seulement dans son jeu, mais aussi dans son esprit. Il doit surmonter certaines limites physiques par rapport aux autres joueurs, en termes de taille et de force, mais il est encore très jeune. Quand je le regarde vraiment du point de vue de ses performances en tant que joueur de tennis, il est l’un des rares joueurs dont je me dis : ‘Je ne sais pas comment je pourrais l’aider à s’améliorer, il fait déjà tout ce qu’il faut.’ »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 16:44