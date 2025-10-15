AccueilATPAgassi sur une pépite du circuit : "Il est l'un des rares...
Agassi sur une pépite du circuit : « Il est l’un des rares joueurs dont je me dis : ‘Je ne sais pas comment je pour­rais l’aider à s’amé­liorer, il fait déjà tout ce qu’il faut’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à l’AFP, la légende Andre Agassi a encensé son jeune compa­triote Learner Tien, 38e mondial à 19 ans et tombeur de 5 joueurs du top 10 cette saison (Medvedev, Zverev, Shelton, Rublev et Musetti) !

« Il a appris le jeu de manière phéno­mé­nale. Il est incroya­ble­ment doué, non seule­ment dans son jeu, mais aussi dans son esprit. Il doit surmonter certaines limites physiques par rapport aux autres joueurs, en termes de taille et de force, mais il est encore très jeune. Quand je le regarde vrai­ment du point de vue de ses perfor­mances en tant que joueur de tennis, il est l’un des rares joueurs dont je me dis : ‘Je ne sais pas comment je pour­rais l’aider à s’amé­liorer, il fait déjà tout ce qu’il faut.’ »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 16:44

