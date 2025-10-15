Lors d’une inter­view accordée à Inews, Andy Murray, retraité depuis plus d’un an, a évoqué l’achat qu’il regrette le plus.

« Ma pire déci­sion finan­cière a été d’acheter une voiture de luxe, une Ferrari, quand j’étais plus jeune. Je ne l’ai jamais conduite. Je l’ai vendue environ trois mois après l’avoir achetée. Quelques‐uns de mes amis m’ont dit que je devrais acheter une voiture de luxe et je me suis dit pour­quoi pas ? Mais quand je l’ai eue, je l’ai regretté. Je ne suis pas un grand fan de voitures. Je conduis volon­tiers n’im­porte quoi. »