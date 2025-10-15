AccueilATPMurray sur l'achat qu'il regrette le plus : "C'est ma pire décision...
ATP

Murray sur l’achat qu’il regrette le plus : « C’est ma pire déci­sion finan­cière. Je l’ai revendue environ trois mois après l’avoir achetée »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

660

Lors d’une inter­view accordée à Inews, Andy Murray, retraité depuis plus d’un an, a évoqué l’achat qu’il regrette le plus. 

« Ma pire déci­sion finan­cière a été d’acheter une voiture de luxe, une Ferrari, quand j’étais plus jeune. Je ne l’ai jamais conduite. Je l’ai vendue environ trois mois après l’avoir achetée. Quelques‐uns de mes amis m’ont dit que je devrais acheter une voiture de luxe et je me suis dit pour­quoi pas ? Mais quand je l’ai eue, je l’ai regretté. Je ne suis pas un grand fan de voitures. Je conduis volon­tiers n’im­porte quoi. »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 17:09

Article précédent
Agassi sur une pépite du circuit : « Il est l’un des rares joueurs dont je me dis : ‘Je ne sais pas comment je pour­rais l’aider à s’amé­liorer, il fait déjà tout ce qu’il faut’ »
Article suivant
Alcaraz met les choses au clair : « Ce n’est pas vrai, je ne sais pas d’où ça sort »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.