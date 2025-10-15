Lors d’une interview accordée à Inews, Andy Murray, retraité depuis plus d’un an, a évoqué l’achat qu’il regrette le plus.
« Ma pire décision financière a été d’acheter une voiture de luxe, une Ferrari, quand j’étais plus jeune. Je ne l’ai jamais conduite. Je l’ai vendue environ trois mois après l’avoir achetée. Quelques‐uns de mes amis m’ont dit que je devrais acheter une voiture de luxe et je me suis dit pourquoi pas ? Mais quand je l’ai eue, je l’ai regretté. Je ne suis pas un grand fan de voitures. Je conduis volontiers n’importe quoi. »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 17:09