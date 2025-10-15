Alors que le média Murcia Plaza annonçait que le logo de Carlos Alcaraz, confectionné par Nike, serait dévoilé pendant le Masters à Turin du 9 au 16 novembre, le numéro 1 mondial a démenti cette information lors d’une interview accordée à Marca.
« Ce n’est pas vrai, je ne sais pas d’où ça sort. C’est vrai que nous y travaillons, ça je peux le dire. Nous travaillons sur le logo, mais il ne sera pas présenté à Turin. Nous sommes encore en train de le peaufiner », a révélé l’Espagnol depuis Riyad, où il va participer à l’exhibition saoudienne « 6 Kings Slam ».
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 17:48