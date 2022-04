C’est avec beau­coup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma déci­sion d’arrêter ma carrière profes­sion­nelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

It is with great emotion that I announce today my deci­sion to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o