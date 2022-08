Tsonga, guest‐star de la Legends Team Cup

C’est aujourd’hui qu’aura lieu la première étape de la Legends Team Cup orga­nisée par l’ATP. Le concept ressemble forte­ment à la Laver Cup mais sans le même plateau. Des capi­taines charis­ma­tiques, Lendl et Cash, et des légendes parmi lesquelles Jo‐Wilfried Tsonga qui vient tout juste d’ar­rêter sa carrière. Il devrait être le joueur le plus affûté de la compétition.

Le team Lendl est composée de Ferrer, Hewitt, Ferrero, Haas, Stepanek

Le team Cash est composé de Robredo, Nalbandian, Tsonga, Berdych, Baghdatis

La rencontre se déroule dans une arène à Pula en Croatie

L’évènement sera même en libre accès sur You Tube.