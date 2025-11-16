Sparring‐partner de Jannik Sinner durant sa suspen­sion entre février et mai derniers, Roberto Marcora, ex‐150e mondial, est revenu pour L’Equipe sur sa défaite contre l’actuel numéro 2 mondial en finale du Challenger de Bergame en 2019 (6−3, 6–1).

« Il m’avait écrasé ! On voyait déjà qu’il était une étoile montante. Mais on n’au­rait jamais pu imaginer qu’il devien­drait numéro 1 mondial. Peut‐être top 10, oui. Mais numéro 1 mondial, vain­queur de Grands Chelems ? C’était diffi­cile à prévoir. Un jour, mon père m’a dit : ‘Dieu merci, tu as perdu ce match. Parce que sinon, personne ne se souvien­drait de toi.’ Parce qu’à chaque fois que Jannik gagne quelque chose, et ça arrive souvent, il y a des jour­na­listes qui m’ap­pellent. Jannik et moi sommes liés par cette belle histoire. »