Sparring‐partner de Jannik Sinner durant sa suspension entre février et mai derniers, Roberto Marcora, ex‐150e mondial, est revenu pour L’Equipe sur sa défaite contre l’actuel numéro 2 mondial en finale du Challenger de Bergame en 2019 (6−3, 6–1).
« Il m’avait écrasé ! On voyait déjà qu’il était une étoile montante. Mais on n’aurait jamais pu imaginer qu’il deviendrait numéro 1 mondial. Peut‐être top 10, oui. Mais numéro 1 mondial, vainqueur de Grands Chelems ? C’était difficile à prévoir. Un jour, mon père m’a dit : ‘Dieu merci, tu as perdu ce match. Parce que sinon, personne ne se souviendrait de toi.’ Parce qu’à chaque fois que Jannik gagne quelque chose, et ça arrive souvent, il y a des journalistes qui m’appellent. Jannik et moi sommes liés par cette belle histoire. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 16:43