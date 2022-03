Battre le numéro 1 mondial n’est pas un petit exploit.

Ce matin dans la journal l’Equipe, le palmarès des joueurs trico­lores qui sont parvenus à réaliser cette perfor­mance a été rappelé.

Au final, ils ne sont que 7 et ce n’est pas un hasard si Jo‐Wilfried Tsonga est sur la plus haute marche du podium de ce clas­se­ment un peu spécial avec 3s uccès.

Il faut dire que la carrière du Manceau est « presque » la plus belle du tennis trico­lore, un titre du Grand Chelem en plus et il n’y aurait pas de débat notam­ment avec Yannick Noah.