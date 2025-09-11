C’est la bonne nouvelle de ce début de semaine, Matteo Berrettini va être de retour sur le circuit. L’Italien qui a atteint son meilleur niveau en janvier 2022 (NDLR : Il était 6ème au classement ATP) manquait vraiment au tour.
Berrettini è pronto a tornare in campo ! 🎾💪🏻— Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 10, 2025
Dopo un periodo complicato causa infortuni, Matteo torna in campo dopo quasi tre mesi dall’ultima partita ufficiale a Wimbledon. L’azzurro riparte dalla Cina dove sarà l’8ª testa di serie 🇮🇹#ATP #HangzhouOpen #Tennis #Berrettini pic.twitter.com/iSzWrJS3mV
Son jeu percutant et surtout son charisme est un vrai plus alors d’autant que les puncheurs se font rare. Matteo faisait partie de cette catégorie avant de quitter le haut de la pyramide suite à des blessures.
Espérons que cette fois, il sera un peu épargné pour pouvoir jouer son rôle d’outsider comme il l’avait fait notamment à Wimbledon en atteignant la finale, c’était en 2021, presque une éternité.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 09:45