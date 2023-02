Le co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi, a donné une inter­view à Ubitennis dans laquelle il compare le physique de son joueur à celui de Carlos Alcaraz, avant d’évo­quer la préco­cité du jeune espagnol.

« Savez‐vous quel est le véri­table avan­tage d’Alcaraz ? Il est arrivé sur le circuit prêt pour le tennis, encore plus précoce et complet que Jannik, qui est déjà fort et a une énorme marge de progres­sion. Il varie déjà son jeu avec une plus grande flui­dité et de meilleurs auto­ma­tismes, et surtout il sait quand et comment le faire en fonc­tion de l’ad­ver­saire. Ensuite, tacti­que­ment, il essaie de nouvelles choses, notam­ment en étant plus patient et en allon­geant l’échange, ce qui l’amène parfois à gaspiller plus d’énergie qu’un joueur plus mature de 26–27 ans comme peut l’être un Medvedev. »