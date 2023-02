Au cours d’une inter­view très inté­res­sante accordée à The National News, Novak Djokovic a parlé avec beau­coup de fran­chise de sa prétendue arro­gance et de sa course aux Grands Chelems avec Rafael Nadal. Le Serbe a égale­ment partagé une réflexion inté­res­sante sur la longé­vité des plus grands spor­tifs au XXIe siècle.

« Je pense que dans le basket, le tennis, le foot­ball, ces grands sports, les choses ont changé en termes d’âge. Il y a encore 10 ou 15 ans, quiconque passait la barre des 30 ans était déjà vieux. On comp­tait déjà ses jours. Et de nos jours, Nadal va avoir 37 ans cette année, moi 36 ans, LeBron James a presque 40 ans (il a 38 ans, ndlr), Federer avait 40 ans aussi et jouait encore au plus haut niveau, sans oublier Tom Brady, Serena, Ronaldo, Messi : c’est incroyable. C’est génial parce que ça inspire aussi les jeunes athlètes. Ils savent qu’ils peuvent prolonger leur carrière. Ils ne vont pas se fixer pas de limite mentale juste parce que quel­qu’un d’autre leur impose cette limite. »