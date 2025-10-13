Devenu le joueur le moins bien classé de l’histoire à remporter un Masters 1000, le Monégasque Valentin Vacherot a choqué le monde du tennis. Et alors que personne ne l’imaginait réaliser un tel parcours, il avait pourtant une idée en tête il y a quelques semaines.
« Je vais tenter ma chance en qualifs à Shanghai, un parcours de malade peut vite arriver », écrivait le joueur de 26 ans à un ami le 17 août dernier.
Valentin Vacherot, le 17 août : »Je vais tenter ma chance en qualifs à Shanghai, un parcours de malade peut vite arriver. »— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) October 12, 2025
Valentin Vacherot, le 12 octobre : remporte le Masters 1000 de Shanghai pic.twitter.com/1wgJ6dTauP
Irréel… Ou pas tant que ça.
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 15:55