AccueilATPValentin Vacherot à un ami il y a quelques semaines : "Je...
ATP

Valentin Vacherot à un ami il y a quelques semaines : « Je vais tenter ma chance en qualifs à Shanghai, un parcours de malade peut vite arriver »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

262
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Devenu le joueur le moins bien classé de l’his­toire à remporter un Masters 1000, le Monégasque Valentin Vacherot a choqué le monde du tennis. Et alors que personne ne l’ima­gi­nait réaliser un tel parcours, il avait pour­tant une idée en tête il y a quelques semaines. 

« Je vais tenter ma chance en qualifs à Shanghai, un parcours de malade peut vite arriver », écri­vait le joueur de 26 ans à un ami le 17 août dernier. 

Irréel… Ou pas tant que ça. 

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 15:55

Article précédent
Cahill, coach de Sinner, après la finale entre Vacherot et Rinderknech : « J’adore ces exemples de persé­vé­rance et de téna­cité. C’est formidable »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.