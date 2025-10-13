Devenu le joueur le moins bien classé de l’his­toire à remporter un Masters 1000, le Monégasque Valentin Vacherot a choqué le monde du tennis. Et alors que personne ne l’ima­gi­nait réaliser un tel parcours, il avait pour­tant une idée en tête il y a quelques semaines.

« Je vais tenter ma chance en qualifs à Shanghai, un parcours de malade peut vite arriver », écri­vait le joueur de 26 ans à un ami le 17 août dernier.

Valentin Vacherot, le 12 octobre : remporte le Masters 1000 de Shanghai pic.twitter.com/1wgJ6dTauP — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) October 12, 2025

Irréel… Ou pas tant que ça.