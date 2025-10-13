AccueilATPATP - ShanghaiCahill, coach de Sinner, après la finale entre Vacherot et Rinderknech :...
Cahill, coach de Sinner, après la finale entre Vacherot et Rinderknech : « J’adore ces exemples de persé­vé­rance et de téna­cité. C’est formidable »

Par Baptiste Mulatier

Qui aurait pu imaginer une finale entre deux cousins germains, Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech, au Masters 1000 de Shanghai ? Personne, et sans doute encore moins Darren Cahill, co‐entraîneur de Jannik Sinner, qui n’a pas manqué de saluer la perfor­mance des deux joueurs.

« Un effort incroyable. Bravo à Valentin et quelle parcours/histoire pour les deux fina­listes. J’adore ces exemples de persé­vé­rance et de téna­cité. C’est formi­dable », a réagi l’ex­pé­ri­menté australien. 

Pour rappel, Jannik Sinner avait été contraint à l’abandon au troi­sième tour face à Tallon Griekspoor, lui‐même battu par le futur vain­queur du tournoi, le Monégasque Valentin Vacherot.

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 15:26

