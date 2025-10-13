Qui aurait pu imaginer une finale entre deux cousins germains, Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech, au Masters 1000 de Shanghai ? Personne, et sans doute encore moins Darren Cahill, co‐entraîneur de Jannik Sinner, qui n’a pas manqué de saluer la performance des deux joueurs.
« Un effort incroyable. Bravo à Valentin et quelle parcours/histoire pour les deux finalistes. J’adore ces exemples de persévérance et de ténacité. C’est formidable », a réagi l’expérimenté australien.
Pour rappel, Jannik Sinner avait été contraint à l’abandon au troisième tour face à Tallon Griekspoor, lui‐même battu par le futur vainqueur du tournoi, le Monégasque Valentin Vacherot.
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 15:26