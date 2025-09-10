Carlos Alcaraz a tenu parole.

Quelques jours près avoir déclaré qu’il prépa­rait une surprise capil­laire en cas de titre à l’US Open, l’Espagnol, vain­queur de Jannik Sinner en finale à New‐York, n’a pas déçu en se faisant carré­ment teindre les cheveux en blanc.

L’auteur des faits, Victor, le coif­feur attitré du nouveau numéro 1 mondial, a d’ailleurs publié plusieurs photos sur son compte Instagram.

« Les hommes s’ha­billent par les pieds et ce gars tient toujours parole. De nouveau numéro 1 mondial avec une nouvelle coupe. Nous sommes fous », a écrit Victor, tout heureux d’avoir partagé ce moment avec le champion.