Carlos Alcaraz a tenu parole.
Quelques jours près avoir déclaré qu’il préparait une surprise capillaire en cas de titre à l’US Open, l’Espagnol, vainqueur de Jannik Sinner en finale à New‐York, n’a pas déçu en se faisant carrément teindre les cheveux en blanc.
L’auteur des faits, Victor, le coiffeur attitré du nouveau numéro 1 mondial, a d’ailleurs publié plusieurs photos sur son compte Instagram.
« Les hommes s’habillent par les pieds et ce gars tient toujours parole. De nouveau numéro 1 mondial avec une nouvelle coupe. Nous sommes fous », a écrit Victor, tout heureux d’avoir partagé ce moment avec le champion.
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 15:36