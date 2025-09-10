AccueilInsoliteVictor, coiffeur de Carlos Alcaraz : "Ce gars tient toujours parole !...
Victor, coif­feur de Carlos Alcaraz : « Ce gars tient toujours parole ! De nouveau numéro 1 mondial avec une nouvelle coupe »

Carlos Alcaraz a tenu parole. 

Quelques jours près avoir déclaré qu’il prépa­rait une surprise capil­laire en cas de titre à l’US Open, l’Espagnol, vain­queur de Jannik Sinner en finale à New‐York, n’a pas déçu en se faisant carré­ment teindre les cheveux en blanc. 

L’auteur des faits, Victor, le coif­feur attitré du nouveau numéro 1 mondial, a d’ailleurs publié plusieurs photos sur son compte Instagram. 

« Les hommes s’ha­billent par les pieds et ce gars tient toujours parole. De nouveau numéro 1 mondial avec une nouvelle coupe. Nous sommes fous », a écrit Victor, tout heureux d’avoir partagé ce moment avec le champion. 

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 15:36

