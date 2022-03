Daniil Medvedev vit actuel­le­ment sa première semaine au sommet du tennis mondial, après avoir perdu en demi‐finales à Acapulco contre Rafael Nadal. Pour Mats Wilander, ce match montre toute la progres­sion possible et néces­saire pour le Russe afin de devenir un grand et ultra‐dominant numéro 1 mondial, comme l’ont été les membres du Big 3.

« Je pense qu’à Acapulco, on peut faci­le­ment expli­quer pour­quoi Medvedev a perdu : à cause des condi­tions. Et c’est là son problème. Il ne peut pas être consi­déré comme le meilleur joueur de tennis du monde tous les jours de l’année, quelles que soient la surface et les condi­tions. Quand Roger Federer, Rafa Nadal ou Novak Djokovic étaient numéro un mondial, ils étaient les favoris de tous les tour­nois qu’ils dispu­taient, que ce soit sur dur, sur terre battue ou sur herbe. Ce n’est pas le cas de Medvedev. Il a encore du chemin à parcourir », a analysé le consul­tant suédois sur Eurosport.