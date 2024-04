Le septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant star d’Eurosport, Mats Wilander, a encensé Andy Murray en imagi­nant le nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’il aurait remportés s’il n’avait pas joué durant l’ère du Big 3.

« Je pense que beau­coup de gens ont mal compris Andy Murray au fil des ans. Mais en le voyant à Miami après avoir subi cette bles­sure à la cheville, ils réalisent peut‐être soudain qu’Andy Murray est l’un des plus grands combat­tants de tous les temps, l’un des plus grands compé­ti­teurs de tous les temps. S’il n’avait pas joué en même temps que Federer, Nadal et Djokovic, il aurait gagné 10 Grands Chelems. Il a telle­ment de connais­sances, telle­ment d’ex­pé­rience, mais il regarde toujours le tennis comme un enfant, comme lors­qu’il avait 14 ans ».