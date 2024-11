Mats Wilander s’est longue­ment exprimé au sujet de l’as­so­cia­tion Djokovic/Murray, le Suédois est emballé et pense que cela traduit une vraie volonté du Serbe de conti­nuer à rester au sommet.

« Pour tous les fans de tennis, il est évident que nous aime­rions le voir remporter 25 titres du Grand Chelem et être consi­déré comme le meilleur de tous les temps. Avec l’aide d’Andy Murray, je pense qu’il pense pouvoir encore gagner des tour­nois du Grand Chelem en 2025, et peut‐être même en 2026. Je pense que le message que Novak envoie est qu’il pense qu’il a encore en lui une partie de son meilleur tennis, ou qu’il pense que son meilleur tennis est encore devant lui. C’est un message fort envers Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et les meilleurs joueurs du monde »