Avec l’annonce de l’annulation de Wimbledon et d’une reprise possible le 13 juillet, les différents observateurs s’interrogent pour savoir qui du Big 3 sortira avantagé. Interrogé par AAP en Australie, Todd Woodbridge a sa petite idée. Pour l’ancien champion australien de double, c’est Novak Djokovic qui peut en sortir vainqueur : « En raison de l’incertitude, c’est difficile de voir comment les trois peuvent dominer quand ils reviendront à cause de l’âge de Roger (38 ans) et Rafa (33 ans). Cela met également plus de pression sur Rafa et ça change tout pour les scénarios qui étaient possibles pour 2020. Pour Novak, cela arrive à un bon moment de sa carrière pour le rajeunir, lui donner un nouvel élan. Cette période aide plus Djokovic.«

Woodbridge : « Cette période aide plus Djokovic »

En revanche, il n’est pas optimiste pour Roger Federer qui est selon lui le plus grand perdant de cette suspension et de l’annulation de Wimbledon : « La question que Roger devra se poser est de savoir s’il est motivé pour revenir une année de plus. A son âge, moins vous jouez de matchs et moins vous avez de chance de revenir et de vous rétablir quand le circuit reprendra. Je pense que cela empêche Federer d’en gagner un ou deux de plus (Grand Chelem). Cela devient très peu probable pour lui. » En attendant, le Bâlois a confirmé sa volonté d’être présent en 2021.