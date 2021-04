Raúl Zurutuza est un vrai person­nage du circuit profes­sionnel. Directeur de l’ATP 500 d’Acapulco depuis plus de 10 ans, le Mexicain a donné une grande et belle inter­view à nos confrères de Puntodebreak. Questionné sur la proba­bi­lité de voir Rafael Nadal et Roger Federer jouer la même année l’évè­ne­ment mexi­cain, le patron a même promis de sauter d’une falaise dans la mer.

« Ce serait incroyable d’avoir Rafa et Roger la même année. Avez‐vous entendu parler des plon­geurs d’Acapulco ? Ils sont très connus, car il y a une falaise, où il y a des plon­geurs qui sautent de très haut dans l’eau. Je vous dis quelque chose, si Roger et Rafa jouent ensemble à Acapulco un jour, je sauterai de la falaise dans la mer. Je ne sais pas si ce sera une « bombe », mais je me jette. »

À noter que le tournoi d’Acapulco a lieu en même temps que celui de Dubai et que Roger Federer est en contrat depuis des années avec ce dernier. Par consé­quent, le Suisse n’a jamais mis les pieds sur l’évè­ne­ment mexicain.