L’année dernière au même moment, Alexander Zverev reve­nait de sa terrible bles­sure à la cheville contractée lors de sa demi‐finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal en juin 2022.

En confiance après une saison 2023 plus qu’ho­no­rable, l’Allemand voit de nouveau très grand.

« Je suis numéro sept mondial, j’ai réussi à battre de grands joueurs et à gagner quelques titres, donc j’ai complè­te­ment dépassé cette phase d’in­sé­cu­rité que l’on a toujours après une grosse bles­sure. J’ai l’im­pres­sion d’être rede­venu un préten­dant sérieux à la victoire en Grand Chelem, et j’at­tends donc avec impa­tience les plus grands événe­ments du calen­drier », a déclaré le fina­liste de l’US Open 2020 en confé­rence de presse avant son match contre Sonego en United Cup.