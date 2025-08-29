Avant, être capitaine de l’équipe de France de la Billie Jean King Cup était un « boulot » convoité. D’abord parce qu’i y avait un gros chèque à la clé mais aussi parce que le capitaine avait la mission de faire de vrais choix pour composer une équipe.
Maintenant que notre réservoir s’est vidé, être capitaine revient à ne pas faire de choix et aller jouer des équipes exotiques au bout du monde ou au fin fond de l’Europe.
Amélie Mauresmo, actuelle directrice de Roland‐Garros, fait partie des candidats pour succéder à Julien Benneteau comme capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup— L’Équipe (@lequipe) August 28, 2025
➡️ https://t.co/9c12xCW22n pic.twitter.com/0hvou3F5VX
Pas étonnant donc que la piste d’Amélie Mauresmo soit d’actualité comme l’a annonce l’Equipe.
Après, Amélie Mauresmo ne pourra pas faire de miracle mais comme elle a un peu de temps à côté de son prestigieux « job » de directrice de Roland‐Garros, elle devrait trouver un accord convenable avec son employeur.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 11:22