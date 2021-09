Finaliste à Cassis et encore en lice à Rennes, Lucas Pouille affron­tera son compa­triote Antoine Hoang, avec lequel il s’en­traine à la All In Tennis Académy, en fin de journée. Le Nordiste semble d’ailleurs retrouver enfin une forme physique digne de son talent.

S’exprimant à ce sujet sur le site offi­ciel du tournoi, il a clai­re­ment expliqué qu’il se sentait soulagé : « Mes pépins physiques sont derrière moi, j’espère le plus long­temps possible. C’est super de jouer sur un court plein, surtout après cette période longue où on jouait dans des salles vides. Je suis très heureux d’être ici, dans cette super ambiance. »