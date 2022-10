Actuellement 167ème mondial, le Tricolore est donc contraint de jouer des tour­nois « Challenger » pour tenter de prendre des points et revenir à un clas­se­ment plus digne de son talent. Il a perdu hier en quart de finale à Lisbonne face au Kazakh Timofey Stakov (233ème mondial)

Or la France est un pays qui orga­nise beau­coup de tour­nois chal­lenger surtout pendant la période d’in­door. D’habitude Benoit parti­cipe à cette « série ».

Mais cette saison, il a décidé de faire autre­ment comme il l’a expliqué à un média portugais.

« Jouer à domi­cile est un peu délicat pour moi en ce moment. Les gens attendent beau­coup de moi. Mentalement, je n’étais pas prêt à jouer mon meilleur tennis, alors j’ai pensé qu’il valait mieux être dans un endroit plus calme au Portugal, profiter de mon tennis. Je suis vrai­ment content d’être ici et je préfère jouer des tour­nois hors de France en ce moment. Si je retrouve mon meilleur niveau, je rejouerai peut‐être en France. Là, à chaque fois que je gagne, il y a de la pres­sion. Comme je n’ai pas gagné beau­coup de matches cette année, j’ai décidé qu’il valait mieux rester à l’écart et je suis venu au Portugal. Il y a toujours beau­coup de monde qui me regarde, qui m’at­tend… C’était trop »