Deux semaines après son élimi­na­tion surprise au deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz faisait son retour à l’oc­ca­sion de la phase de groupes de la Coupe Davis, que l’Espagne démar­rait par une rencontre face à la République Tchèque.

Le quadruple lauréat en Grand Chelem a d’abord profité de l’abandon de Thomas Machac, à 6–7(3), 6–1, avant de s’im­poser en double aux côtés de l’ex­pé­ri­menté Marcel Granollers.

« Je savais que Machac jouait à un très bon niveau, il venait de faire de très bons résul­tats à New York, c’est un joueur très dange­reux qu’il faut toujours prendre en compte. J’ai commencé le simple en étant un peu nerveux, en jouant à domi­cile, à Valence, en Coupe Davis. Évidemment, sur la tournée nord‐américaine, je n’ai pas eu de bonnes sensa­tions pendant les matches et c’est pour­quoi j’étais nerveux. J’ai eu des occa­sions, mais je ne les ai pas saisies. Si je restais forte menta­le­ment, je savais que j’en aurais d’autres, j’ai essayé de rester posi­tive jusqu’à ce qu’elles arrivent. Après un premier set très diffi­cile, j’ai réussi à ne pas me laisser abattre dans le deuxième et à le mettre en diffi­culté pour qu’il ressente un peu la pres­sion. Ce n’est pas la façon dont j’ai­me­rais gagner les matches, mais cette fois‐ci, c’est ce qui s’est passé », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.