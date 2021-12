C’est la révé­la­tion de cette édition de la Coupe Davis.

279ème mondial, le Croate n’en finit plus d’ali­gner les perfor­mances de haut‐niveau.

Agé de 23 ans, Borna dont le meilleur clas­se­ment a été 208ème mondial s’est payé Popyrin et Sonego avant de dominer hier en trois sets ce vendredi Lajovic.

Ce point précieux a donc permis à la Croatie par la suite de jouer un double décisif après la victoire logique de Djokovic, un double décisif gagnant qui les a propulsé en finale, la 3ème de leur histoire.

« Cela me donne un grand coup de pouce et beau­coup de confiance. Je pense que je vais affronter la pré‐saison d’une manière diffé­rente. Je suis un peu surpris d’avoir gagné chaque match, mais j’ai toujours pensé que je pouvais jouer à ce niveau et , c’est certain, cette compé­ti­tion va m’aider. Cela me donne une force parti­cu­lière. Je montre le type de joueur que je peux être et je vais conti­nuer à travailler pour le faire pendant toute une saison. La Coupe Davis est une compé­ti­tion spéciale où la pres­sion est plus forte sur tout le monde, et j’ai joué certains de mes plus gros matchs dans ce tournoi. Je suis content d’avoir gagné ces matchs à cause du clas­se­ment, mais le plus impor­tant est que j’ai apporté des points à l’équipe. »