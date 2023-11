Invité en confé­rence de presse à commenter la forme actuelle actuelle de Jannik Sinner après la quali­fi­ca­tion de l’Australie pour le dernier carré de la Coupe Davis, Alex de Minaur a exprimé son agace­ment même s’il a fina­le­ment évoqué briè­ve­ment son amitié avec l’Italien.

« J’ai l’im­pres­sion qu’à chaque fois que je te parle, tu me poses des ques­tions sur Jannik, et j’aime beau­coup Jannik. Je pense que c’est un type formi­dable. J’ai beau­coup de temps pour lui et j’aime beau­coup jouer en double avec lui. Je suis très heureux de son succès. C’est un joueur extra­or­di­naire et je suis sûr qu’il a encore beau­coup de choses à accom­plir dans sa carrière. Mais je suis là pour l’équipe d’Australie. Nous devons parler de l’équipe. Je m’en tien­drai donc à cela. »