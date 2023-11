Gêné par le public britan­nique entre son premier et son deuxième service ou encore lors de son inter­view sur le court, Novak Djokovic a perdu ses nerfs après sa victoire contre Cameron Norrie, permet­tant à la Serbie de se quali­fier dans le dernier carré de la Coupe Davis à Malaga.

Le capi­taine de la Grande‐Bretagne, Leon Smith, a donné son avis sur la situa­tion en confé­rence de presse.

« Les meilleurs matches sont ceux qui sont bruyants. Vous savez, quand c’est plat et mort, que personne n’ap­plaudit, qu’il n’y a pas de musique, c’est plutôt ennuyeux. C’est l’un des aspects posi­tifs de la Coupe Davis et de la compé­ti­tion par équipes : on est censé faire du bruit. Et il y a toujours quelques écarts. Je ne pense pas que ce soit si grave. Donc non je ne voudrais pas que cela se calme, parce qu’il y a assez de tennis tran­quille comme ça. Au contraire, cette atmo­sphère est bonne pour nous. »