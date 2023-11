« Je note quelques sujets de conver­sa­tion pour éviter les silences gênants », expli­quait Iga Swiatek avant de rencon­trer son idole, Rafael Nadal.

Lors d’une récente inter­view accordée au média polo­nais SportoweFakty, la numéro 1 mondiale s’est confiée sur sa timi­dité et sa prépa­ra­tion avant cette fameuse discussion.

« Je ne me souviens plus de ce qu’il y avait sur ce papier. Mais ce n’était pas une situa­tion excep­tion­nelle ! À l’ado­les­cence, je faisais cela plus souvent. Je la recom­mande à tous les intro­vertis ! Si je ne connais­sais pas quel­qu’un, je ne savais pas de quoi nous pour­rions parler. Maintenant, je m’ouvre de plus en plus. Je ne voudrais pas que quel­qu’un me regarde main­te­nant comme une personne d’un autre monde. Et pense que je n’ai pas de problèmes, que tout est parfait chez moi. Chacun de nous a sa propre sur le circuit. Nous lais­sons entrer les personnes les plus impor­tantes. Et l’in­té­rieur de cette bulle est diffé­rent de ce que l’on peut lire dans les médias. »