Andy Murray et Liam Broady (103e mondial) se clashent régu­liè­re­ment et avec humour sur les réseaux sociaux.

L’ex‐numéro 1 mondial ne loupe jamais une occa­sion de se moquer de son ami, qui a avoué en cette semaine de Coupe Davis être « le plus nul de l’équipe britan­nique aux fléchettes ».

Forfait mais attentif à l’ac­tua­lité de son équipe, fina­le­ment éliminée par la Serbie en quarts de finale à Malaga jeudi soir, Andy Murray a réagi au post de son compa­triote : « Définitivement l’un des meilleurs pour rire de ses propres blagues. »

Definitely one of the best at laughing at your own jokes though 👍