Heureux comme jamais après avoir réalisé un incroyable triplé avec l’Italie en Coupe Davis, le capitaine, Filippo Volandri, ému aux larmes, a logiquement fait le tour des médias pour revenir sur cet exploit en l’absence de ses deux meilleurs joueurs : Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.
Interrogé sur ses échanges avec le 2e joueur mondial et héros des deux dernières éditions, ‘il capitano’ a révélé que le contact a toujours été présent durant la compétition.
« Dans la conversation que nous avons avec l’équipe de Coupe Davis, il nous a félicités pour notre victoire. Et chaque jour, il m’écrivait de manière individuelle pour me dire : ‘Continue comme tu l’as toujours fait, garde le groupe soudé et fais confiance aux joueurs’. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 16:16