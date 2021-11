Présent dans l’équipe des Etats‐Unis, John Isner a fait quelques révé­la­tions qui confirment que sa vie n’est plus tournée à 100% vers le tennis même s’il garde une vraie moti­va­tion



« A mon âge je n’ai pas besoin de passer trois heures par jour sur le court, j’ai d’autres respon­sa­bi­lités main­te­nant comme avoir un autre enfant et c’est une ques­tion de bien s’or­ga­niser. Le tennis occupe une place secon­daire dans ma vie en ce moment, J’ai l’im­pres­sion d’avoir peu joué, mais j’ai montré un bon niveau. Quand vous jouez pour votre pays, vous faites géné­ra­le­ment ressortir le meilleur de vous‐même et j’es­père le faire cette semaine »

On va vite le savoir puisque les Etats‐Unis affrontent ce vendredi l’Italie.