Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis aura lieu jeudi 12 mars et l’ITF a publié les trois chapeaux où la France, tête de série numéro 1, apparaît dans le premier.

Pot 1

Espagne (3, vainqueur 2019)

Canada (6, finaliste 2019)

France (1)

Croatie (2)

USA (5)

Serbie (7)

Pot 2

Allemagne (8)

Italie (9)

Grande-Bretagne (10)

Australie (11)

Kazakhstan (12)

Russie (13)

Pot 3

Suède(14)

Autriche (15)

République Tchèque (17)

Colombie (18)

Hongrie (23)

Equateur (24)

The seeds have been announced for the #DavisCupMadridFinals draw on Thursday🏆

Will Spain see off a strong field to reign supreme again ?

Full @DavisCupFinals details➡️ https://t.co/pE0WT14UX4 pic.twitter.com/hgn3RBCzfj

— Davis Cup (@DavisCup) March 9, 2020