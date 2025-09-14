Appelé pour la première fois en équipe de France, Corentin Moutet a vécu une semaine de rêve, remportant ses deux matchs, dont le point décisif face à Marin Cilic, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis.
Laurent Raymond, entraîneur des Bleus et ancien coach du héros du week‐end, s’est montré dithyrambique dans des propos rapportés par L’Equipe.
« J’étais confiant que Corentin ferait ça, qu’il serait prêt. Il a tout le temps été courageux. Comme tout le monde il peut se tendre, mais il n’a pas peur. Il n’est pas impressionné. Le bordel, il sait ce que sait, il sait le gérer. Il en a tellement connu… Le public hostile, c’est aussi une question d’expérience (sourire). Quand il y a eu du temps faible face à Cilic, il a montré à nouveau du caractère, il s’est réengagé dans la balle. Il va se battre, quoi ! Il est prêt à laisser sa peau sur le terrain. Il s’est préparé depuis dix jours. Mentalement, il avait un réservoir important. Il prenait même l’énergie avec les élus (de la FFT). C’est fabuleux. Il y a eu des déboires par le passé et tout le monde a tourné la page. Et ce n’est pas calculé pour Corentin. S’il ne sent pas un truc, il ne le fait pas. »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 14:48