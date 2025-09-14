Appelé pour la première fois en équipe de France, Corentin Moutet a vécu une semaine de rêve, rempor­tant ses deux matchs, dont le point décisif face à Marin Cilic, syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour la phase finale de la Coupe Davis.

Laurent Raymond, entraî­neur des Bleus et ancien coach du héros du week‐end, s’est montré dithy­ram­bique dans des propos rapportés par L’Equipe.

« J’étais confiant que Corentin ferait ça, qu’il serait prêt. Il a tout le temps été coura­geux. Comme tout le monde il peut se tendre, mais il n’a pas peur. Il n’est pas impres­sionné. Le bordel, il sait ce que sait, il sait le gérer. Il en a telle­ment connu… Le public hostile, c’est aussi une ques­tion d’ex­pé­rience (sourire). Quand il y a eu du temps faible face à Cilic, il a montré à nouveau du carac­tère, il s’est réen­gagé dans la balle. Il va se battre, quoi ! Il est prêt à laisser sa peau sur le terrain. Il s’est préparé depuis dix jours. Mentalement, il avait un réser­voir impor­tant. Il prenait même l’énergie avec les élus (de la FFT). C’est fabu­leux. Il y a eu des déboires par le passé et tout le monde a tourné la page. Et ce n’est pas calculé pour Corentin. S’il ne sent pas un truc, il ne le fait pas. »