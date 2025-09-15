Après sa terrible défaite en Coupe Davis face à l’Espagnol Pedro Martinez, Holger Rune a refusé de serrer la main de l’arbitre, auteur d’une erreur en sa défaveur en fin de match.
Battu en ayant servi pour le match et manqué une balle de match, le Danois, 11e mondial, a d’abord tendu la main à l’officiel… avant de la retirer au dernier moment.
Holger Rune refusing to shake the umpire’s hand… pic.twitter.com/N13C5udhYo— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) September 14, 2025
C’est ce que l’on appelle un « vent ».
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 08:01