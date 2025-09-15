Après sa terrible défaite en Coupe Davis face à l’Espagnol Pedro Martinez, Holger Rune a refusé de serrer la main de l’ar­bitre, auteur d’une erreur en sa défa­veur en fin de match.

Battu en ayant servi pour le match et manqué une balle de match, le Danois, 11e mondial, a d’abord tendu la main à l’officiel… avant de la retirer au dernier moment.

Holger Rune refu­sing to shake the umpi­re’s hand… pic.twitter.com/N13C5udhYo — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) September 14, 2025

C’est ce que l’on appelle un « vent ».