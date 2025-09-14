Au bord de l’élimination en Coupe Davis, l’Espagne, privée de Carlos Alcaraz, est revenue à 2–2 à domicile face au Danemark grâce la victoire épique de Pedro Martinez contre Holger Rune : 6–1, 4–6, 7–6(3).
Rune a servi pour le match à 5–4 dans la troisième manche et même manqué une balle de match. Pour aggraver sa frustration, l’arbitre signalait quelques minutes plus tard un double rebond inexistant qui emmenait Martinez dans le jeu décisif.
Le 11e mondial était certes mal engagé dans l’échange mais avait réussi à renvoyer la balle. Aux commentaires sur BeIN Sports, Fabrice Santoro n’a pas épargné l’arbitre de la rencontre.
« Je ne veux pas être trop dur avec l’arbitre de chaise, mais lorsqu’on se trompe deux fois sur ce type de situation, c’est que l’on a peu ou pas pratiqué ce sport. Un arbitre de chaise pour obtenir son diplôme, on ne lui demande pas de jouer au tennis. Ce n’est pas dans le cahier des charges mais ça peut aider parfois. Ce sont des erreurs grossières dans cette rencontre. »
