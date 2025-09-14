Au bord de l’éli­mi­na­tion en Coupe Davis, l’Espagne, privée de Carlos Alcaraz, est revenue à 2–2 à domi­cile face au Danemark grâce la victoire épique de Pedro Martinez contre Holger Rune : 6–1, 4–6, 7–6(3).

Rune a servi pour le match à 5–4 dans la troi­sième manche et même manqué une balle de match. Pour aggraver sa frus­tra­tion, l’ar­bitre signa­lait quelques minutes plus tard un double rebond inexis­tant qui emme­nait Martinez dans le jeu décisif.

Le 11e mondial était certes mal engagé dans l’échange mais avait réussi à renvoyer la balle. Aux commen­taires sur BeIN Sports, Fabrice Santoro n’a pas épargné l’ar­bitre de la rencontre.

« Je ne veux pas être trop dur avec l’ar­bitre de chaise, mais lors­qu’on se trompe deux fois sur ce type de situa­tion, c’est que l’on a peu ou pas pratiqué ce sport. Un arbitre de chaise pour obtenir son diplôme, on ne lui demande pas de jouer au tennis. Ce n’est pas dans le cahier des charges mais ça peut aider parfois. Ce sont des erreurs gros­sières dans cette rencontre. »