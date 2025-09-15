AccueilWTAWTA - Sao PauloLa Française Rakotomanga, titrée à seulement 19 ans : "La chose la...
WTA - Sao Paulo

La Française Rakotomanga, titrée à seule­ment 19 ans : « La chose la plus stres­sante pour moi, c’est ce discours. Je l’ai préparé depuis samedi soir »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

À seule­ment 19 ans, la Française d’ori­gine malgache Sarah Rakotomanga a déjà remporté son premier titre sur le circuit prin­cipal grâce à sa victoire en finale contre l’Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale). 

« La chose la plus stres­sante pour moi, c’est ce discours. Je l’ai préparé depuis hier (samedi) soir. Félicitations Janice pour cette semaine et pour cette saison, féli­ci­ta­tions à ton équipe. Merci à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, au public qui a été incroyable toute cette semaine. C’était une semaine vrai­ment stres­sante pour moi, je ne savais pas que j’al­lais gagner ici, pour cette première édition. Merci à ma famille qui a suivi mes matches à la télé, merci à mon coach pour cette semaine et ces deux ans que nous avons passés ensemble. Le Brésil a une place spéciale dans mon coeur », a réagi la jeune joueuse trico­lore dans des propos relayés par L’Equipe.

Si elle a frôlé l’élimination dès le premier tour, sauvant trois balles de match alors qu’elle était menée 5–0 dans le troi­sième set, Rakotomanga n’a ensuite plus concédé le moindre set de la semaine. Classée 214e mondiale avant le tournoi, elle bondit à la 131e place ce lundi.

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 08:36

