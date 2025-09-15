À seulement 19 ans, la Française d’origine malgache Sarah Rakotomanga a déjà remporté son premier titre sur le circuit principal grâce à sa victoire en finale contre l’Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale).
« La chose la plus stressante pour moi, c’est ce discours. Je l’ai préparé depuis hier (samedi) soir. Félicitations Janice pour cette semaine et pour cette saison, félicitations à ton équipe. Merci à l’organisation du tournoi, au public qui a été incroyable toute cette semaine. C’était une semaine vraiment stressante pour moi, je ne savais pas que j’allais gagner ici, pour cette première édition. Merci à ma famille qui a suivi mes matches à la télé, merci à mon coach pour cette semaine et ces deux ans que nous avons passés ensemble. Le Brésil a une place spéciale dans mon coeur », a réagi la jeune joueuse tricolore dans des propos relayés par L’Equipe.
📊 Alors qu’elle ne disputait que le 3e tableau final de sa carrière sur le circuit principal, Tiantsoa Sarah Rakotomanga 🇫🇷 a remporté son tout premier titre WTA !— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 14, 2025
1️⃣ Rouen : 1⁄4 de finale
2️⃣ Roland‐Garros : 1er tour
3️⃣ Sao Paulo : Titre 🏆pic.twitter.com/2QRthKNh2F
Si elle a frôlé l’élimination dès le premier tour, sauvant trois balles de match alors qu’elle était menée 5–0 dans le troisième set, Rakotomanga n’a ensuite plus concédé le moindre set de la semaine. Classée 214e mondiale avant le tournoi, elle bondit à la 131e place ce lundi.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 08:36