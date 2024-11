Sous le feu des critiques pour avoir choisi une paire de joueurs de simple (Ben Shelton et Tommy Paul) plutôt que des spécia­listes en double (Rajeev Ram et Austin Krajicek) à l’oc­ca­sion du double décisif face à l’Australie en quarts de finale de la Coupe Davis ce jeudi, Bob Bryan, le capi­taine des États‐Unis a assumé ce choix en confé­rence de presse d’après match en expli­quant qu’il avait voulu surprendre les Australiens et le capi­taine, Lleyton Hewitt.

Mais lorsque ce dernier a lui aussi été inter­rogé par la presse, il mis à mal la stra­tégie de son homo­logué américain.

« Pour être honnête, nous n’avons pas été très surpris. Je les avais vus s’en­traîner ensemble (Shelton et Paul) et faire des exer­cices pendant la semaine, donc ce n’était pas aussi surpre­nant qu’il l’es­pé­rait. Au final, nous connais­sions notre équipe et les joueurs qu’ils devaient jouer. Si Thompson et Ebden s’en­traînent ici depuis quelques jours, s’adap­tant aux condi­tions et gagnant beau­coup de confiance, c’est pour­quoi ils sont allés sur le court. »