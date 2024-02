Après la victoire de Nicolas Mahut et Edouard Roger‐Vasselin en double ce 4 février, l’équipe de France de Coupe Davis s’est quali­fiée pour la phase prin­ci­pale, en battant Taïwan trois points à rien.

Une bonne première pour le nouveau capi­taine Paul‐Henri Mathieu, qui avait présenté une équipe avec Mannarino, mais sans Ugo Humbert et Arthur Fils.

Nicolas Mahut, qui connaît Paul‐Henri depuis qu’ils sont adoles­cents, était plutôt ému de gagner pour lui, comme il l’a expliqué au micro de beIN Sports, avec des propos rapportés par L’Equipe.

« Il y a aussi une émotion parti­cu­lière d’avoir eu Paulo (Mathieu) sur le banc pour la première fois, parce qu’on a partagé telle­ment de choses dans nos carrières… Je suis le parrain de son fils, il est le parrain du mien. Je suis content qu’avec Édouard, on lui ait apporté le point de la quali­fi­ca­tion, pour sa première. Il m’a épaté depuis sa prise de fonc­tion, par son calme et ses prises de déci­sions. Maintenant, on va très vite se recon­cen­trer sur la suite de la saison, car il y a beau­coup d’ob­jec­tifs avec l’équipe de France cette année. »