Battu par un Félix Auger‐Aliassime solide au deuxième tour du tournoi de Montepllier il y a de cela quelques jours, Arthur Cazaux n’a pas été en mesure de réussir les mêmes exploits qu’à Melbourne, bien qu’il en ait été proche.

Lui qui jouait à domi­cile aurait voulu aller encore plus loin, mais la marche était un peu haute cette fois‐ci.

Après son match, il était revenu sur cette défaite pour L’Equipe, expli­quant notam­ment à quel point l’énergie déli­vrée par le public pouvait être à double tran­chant pour lui.

« Des scéna­rios comme ça, j’en ai déjà vécu. Mais clai­re­ment, je pense que l’ex­pé­rience joue. Et je n’avais pas une ambiance pareille. Le public me donnait telle­ment que je suis rentré dedans. Ça m’a fait bien jouer, mais je pense que ça m’a aussi fait perdre un peu d’énergie sur la fin. J’aurais dû essayer de mieux cana­liser tout ça. Je n’ai pas l’im­pres­sion d’être parti­cu­liè­re­ment à la rue face à ce type de joueur dans le jeu, mais il a été très bon dans les moments impor­tants du troi­sième et c’est pour ça qu’il gagne. »