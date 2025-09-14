Coco a assuré en rempor­tant ces deux matchs toujours dans une ambiance assez hostile mais contenue. Le Parisien a résumé son senti­ment chez nos confrères de l’Equipe.

« Il fallait que je reste agressif, bien servir, pas plus exalté que ça quelques minutes après cet accom­plis­se­ment. Quand c’était chaud, je me forçais à mettre de l’in­ten­sité, faire reset quand ça se passait mal. J’avais confiance en moi, que ce soit en une heure ou dix. L’ambiance ? Je trouve ça bien. Je suis content d’avoir vécu ça. Je ne pouvais pas rêver mieux. J’aime bien avoir des respon­sa­bi­lités, je suis content de les avoir hono­rées. J’apprends sur moi‐même tous les jours. C’est une expé­rience de plus. Ce week‐end, je le mets très haut, je le garderai en tête toute ma vie. Ça restera spécial. »