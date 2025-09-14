Coco a assuré en remportant ces deux matchs toujours dans une ambiance assez hostile mais contenue. Le Parisien a résumé son sentiment chez nos confrères de l’Equipe.
« Il fallait que je reste agressif, bien servir, pas plus exalté que ça quelques minutes après cet accomplissement. Quand c’était chaud, je me forçais à mettre de l’intensité, faire reset quand ça se passait mal. J’avais confiance en moi, que ce soit en une heure ou dix. L’ambiance ? Je trouve ça bien. Je suis content d’avoir vécu ça. Je ne pouvais pas rêver mieux. J’aime bien avoir des responsabilités, je suis content de les avoir honorées. J’apprends sur moi‐même tous les jours. C’est une expérience de plus. Ce week‐end, je le mets très haut, je le garderai en tête toute ma vie. Ça restera spécial. »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 12:50