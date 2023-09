Si l’ITF a mis fin en janvier à son parte­na­riat avec Kosmos, présidé par Gérard Piqué, ce dernier reste consi­déré comme le « fossoyeur » de la Coupe Davis, qui a indé­nia­ble­ment perdu son charme depuis quelques années.

Stan Wawrinka a direc­te­ment visé et « remer­cier » le foot­bal­leur espa­gnol lors­qu’il a décou­vert un stade vide ce mardi à Manchester pour la rencontre oppo­sant la Suisse à la France.

Piqué, suivi par 20 millions de personnes, lui a direc­te­ment répondu, en parta­geant l’af­fluence de l’année passée : « Tu peux comparer par toi‐même. Nous ne l’or­ga­ni­sons plus. Demandez à l’ITF. »

Le triple lauréat en Grand Chelem a donc porté le coup fatal : « Après une mauvaise journée sur le court, cela m’a au moins fait rire ! Il serait bon de comprendre pour­quoi le contrat de 25 ans s’est arrêté au bout de 5 ans si le succès a été si grand l’année dernière… »

After a bad day on court this at least made me laugh !

It would be great to unders­tand more if it was such a success last year, why the 25 years deal stopped after 5 years …