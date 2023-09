La sanc­tion est tombée pour Simona Halep : 4 ans de suspen­sion pour la Roumaine après un contrôle positif à un produit interdit. L’ancienne numéro 1 mondial continue de clamer son inno­cence et compte faire appel de la déci­sion de l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA). Son ancien entraî­neur Patrick Mouratoglou a pris sa défense dans un texte en quatre points, sur son compte Twitter :

« Je ne peux pas croire la déci­sion que l’ITIA a prise dans le cas de Simona. Je suis extrê­me­ment choqué et je l’ai été tout au long de cette année par les méthodes et le compor­te­ment d’une orga­ni­sa­tion qui est censée traiter les joueurs équi­ta­ble­ment et essayer d’éta­blir la vérité.

Voici ce que je veux dire aujourd’hui :

1/Je connais l’in­té­grité de Simona et je n’ai aucun doute sur le fait qu’elle n’a jamais pris de substances interdites.

2/ J’ai assisté à l’in­té­gra­lité des deux jours d’au­dience avec elle et je ne peux pas croire que le Tribunal soit parvenu à cette déci­sion sur la base des preuves et des argu­ments que j’ai entendus.

3/ La procé­dure et l’ITIA ont été tota­le­ment injustes envers Simona et c’est tota­le­ment inacceptable.

4/ J’espère que Simona l’emportera devant le TAS qui est le seul tribunal qui n’est pas contrôlé par l’ITIA. Je ne crois pas que l’ITIA ait cherché la vérité dans le cas de Simona, et je ne crois pas qu’elle l’ait traitée d’une manière accep­table. J’espère que la WTA, l’ATP et la PTPA feront de leur mieux pour changer un système qui détruit les carrières de joueuses innocentes. »