Depuis son retour d’une suspen­sion d’un an et demi, Simona Halep n’a joué que deux matchs : à Miami en mars et en mai à Paris où elle avait été contrainte d’aban­donner. Deux mois plus tard, la double lauréate en Grand Chelem donne des nouvelles.

« Je voulais vous donner quelques nouvelles de ma santé, car j’ai été absente du court ces derniers temps. Ce ne sont pas les meilleures nouvelles, mais je voulais quand même les partager. Depuis quelques mois, je me bats avec une bles­sure au genou. C’est une bles­sure que je n’avais jamais eue aupa­ra­vant et elle a été diffi­cile à gérer, la douleur persis­tant. J’ai traversé une période très diffi­cile (presque deux ans) sur le plan mental et émotionnel, et le fait de devoir me battre physi­que­ment en plus de cela n’aide en rien. J’ai décidé de prendre le temps néces­saire pour récu­pérer correc­te­ment, plutôt que de m’en­traîner et de jouer malgré la douleur. Mon instinct m’a toujours poussé à revenir le plus vite possible, mais je ne suis pas une machine, je suis un être humain et j’ai besoin de temps pour me remettre de tout ce que j’ai vécu. Je vous tien­drai au courant et, comme toujours, je tiens à vous remer­cier pour votre soutien perma­nent. J’espère être de retour sur le terrain très bientôt »