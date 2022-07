Nos confrères de Tennis365 ont tenté de connaitre le salaire que touche John McEnroe en tant que consul­tant sur la BBC.

Les chiffres annoncés par Tennis 365 donnent presque le vertige puisque selon le média spécia­lisé anglais le montant se situe entre 150.000 et 199.000 livres, soit entre 174.000 et 232.000 euros. On vous lais­sera calculer le revenu jour­na­lier sachant que le tournoi dure 15 jours.

Après, il faut dire que John fait le « job » comme l’on dit car il ne mâche pas ses mots et ne manie pas la langue de bois. Il est même quelques fois très dur avec les citoyens britan­niques comme cela a été le cas lors­qu’il a critiqué Emma Raducanu.